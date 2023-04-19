Доигровщик «Зенита-Казань» Дмитрий Волков: мы были уверены, что не отпустим партию

Доигровщик «Зенита-Казань» Дмитрий Волков прокомментировал итоги второго матча полуфинала Суперлиги России, в котором его команда одержала победу над новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:0 (25:19, 27:25, 30:28).
«Хорошая игра получилась, думаю, болельщики рады. Было много борьбы и длинных розыгрышей. Во второй партии мы проигрывали, но благодаря подаче, защите и действиям на блоке выровняли игру. Там уже психологическое преимущество было на нашей стороне, и мы были уверены, что не отпустим партию. Третью тоже неважно начали, но нашли свою игру», — сказал волейболист пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.
«Зенит-Казань» одержал вторую победу в серии полуфинальных встреч Суперлиги. Матчи проходят до трёх побед одной из команд. Третий матч пройдёт 21 апреля в Новосибирске. Четвёртый, если понадобится, состоится 23 апреля там же, пятый – 27 апреля в Казани.
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