Доигровщик «Зенита-Казань» Дмитрий Волков: мы были уверены, что не отпустим партию

Доигровщик «Зенита-Казань» Дмитрий Волков прокомментировал итоги второго матча полуфинала Суперлиги России, в котором его команда одержала победу над новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:0 (25:19, 27:25, 30:28).

«Хорошая игра получилась, думаю, болельщики рады. Было много борьбы и длинных розыгрышей. Во второй партии мы проигрывали, но благодаря подаче, защите и действиям на блоке выровняли игру. Там уже психологическое преимущество было на нашей стороне, и мы были уверены, что не отпустим партию. Третью тоже неважно начали, но нашли свою игру», — сказал волейболист пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

«Зенит-Казань» одержал вторую победу в серии полуфинальных встреч Суперлиги. Матчи проходят до трёх побед одной из команд. Третий матч пройдёт 21 апреля в Новосибирске. Четвёртый, если понадобится, состоится 23 апреля там же, пятый – 27 апреля в Казани.