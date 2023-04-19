Шотландскую бегунью дисквалифицировали за использование машины в ультрамарафоне

Шотландскую бегунью Йоашу Закшевски дисквалифицировали по итогам ультрамарафона, в котором спортсменка заняла третье место, сообщает BBC.
47-летняя спортсменка финишировала третьей в забеге на 50 миль из Манчестера в Ливерпуль, который состоялся 7 апреля. При этом Закшевски преодолела 2,5 мили на машине своего друга. Обман раскрылся, когда трекер показал, что бегунья преодолела дистанцию в 1 милю за 1 минуту 40 секунд. Бронзовая награда перешла спортсменке, финишировавшей после неё.
«Она искренне сожалеет о содеянном. Йоаша чувствовала себя плохо во время гонки. Забег пошёл не по её плану. Она сказала, что чувствует себя плохо, устала и хочет сойти. Она сотрудничала с организаторами марафона и предоставила им полный отчёт о том, что произошло», — отметил друг спортсменки Эдриан Стотт.
Примечательно, что Закшевски является опытной ультрамарафонкой. На её счету несколько внутренних шотландских рекордов.
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