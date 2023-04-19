Гимнастка Полстяная: единственное, о чём я просила, — дать мне нормально закончить карьеру

Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, сообщила, что просила предоставить возможность выступить на чемпионате мира до отстранения от национальной команды.
«Единственное, о чём я просила, – дать мне выступить на чемпионате мира, чтобы нормально закончить карьеру, нормально попрощаться с миром художественной гимнастики, с болельщиками. Сначала я услышала однозначное «нет». Но президент латвийской федерации Евгений Сапроненко сказал, мне, что сделает всё возможное. У нас очень хорошие отношения, он был единственным, кто в этой ситуации старался мне помочь. Но спустя некоторое время он мне позвонил, извинился и сказал, мол, прости, но нет.
А больше вообще никто со мной не связывался. Единственное – мне прислали на почту письмо. Там было написано: «Елизавета, благодарим Вас за Ваш вклад в художественную гимнастику Латвии», – что-то такое», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
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