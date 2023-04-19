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Гимнастка Полстяная: единственное, о чём я просила, — дать мне нормально закончить карьеру

Гимнастка Полстяная: единственное, о чём я просила, — дать мне нормально закончить карьеру
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Гимнастка Елизавета Полстяная, ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике, сообщила, что просила предоставить возможность выступить на чемпионате мира до отстранения от национальной команды.

«Единственное, о чём я просила, – дать мне выступить на чемпионате мира, чтобы нормально закончить карьеру, нормально попрощаться с миром художественной гимнастики, с болельщиками. Сначала я услышала однозначное «нет». Но президент латвийской федерации Евгений Сапроненко сказал, мне, что сделает всё возможное. У нас очень хорошие отношения, он был единственным, кто в этой ситуации старался мне помочь. Но спустя некоторое время он мне позвонил, извинился и сказал, мол, прости, но нет.

А больше вообще никто со мной не связывался. Единственное – мне прислали на почту письмо. Там было написано: «Елизавета, благодарим Вас за Ваш вклад в художественную гимнастику Латвии», – что-то такое», — сказала Полстяная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

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