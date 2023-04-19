Глава ВФП — о бойкотах: это если не крах олимпийского движения, то потеря его ценностей

Четырёхкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников считает, что у нынешнего олимпийского движения нет будущего при той политике, которая проводится в отношении российских спортсменов.

«Очень прискорбно видеть такую ситуацию. Действительно, в своё время олимпийское движение преодолело время бойкотов. И наш бойкот, когда мы не участвовали на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, сделал своё чёрное дело – целое поколение спортсменов, самоотверженно готовившихся к той Олимпиаде, было лишено Игр. Но я считаю ситуацию на сегодняшний день более серьёзной. Мы присутствуем если не при крахе олимпийского движения, то при потере его ценностей. Чтобы долго не рассуждать, нужно прочесть Олимпийскую хартию, там всё написано очень простыми словами. Либо надо её менять и делать избирательными приглашения на соревнования, либо хартия должна всех объединять. Есть хартия, документ, а МОК принимает решения, идущие ей вразрез. Ну как тут можно объяснить», — сказал Сальников в интервью «Татар-информ».