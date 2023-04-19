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Прошлогодний финалист Джадд Трамп потерпел сенсационное поражение на старте ЧМ по снукеру

Прошлогодний финалист Джадд Трамп потерпел сенсационное поражение на старте ЧМ по снукеру
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Обладатель титула 2019 года, 33-летний британский снукерист Джадд Трамп сенсационно не сумел преодолеть стадию 1/16 финала чемпионата мира – 2023, который традиционно проходит в Шеффилде.

В стартовом матче пятый номер рейтинга Трамп проиграл Энтони Макгиллу (21-й номер рейтинга) со счётом 6:10. В 1/8 финала Макгилл встретится с Джеком Лисовски (13-й номер рейтинга).

Примечательно, что в прошлом году Трамп дошёл до финала соревнований, где уступил тогда шестикратному обладателю титула Ронни О'Салливану. Ранее сам Ронни успешно преодолел стартовый раунд ЧМ-2023.

Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.

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