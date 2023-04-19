Прошлогодний финалист Джадд Трамп потерпел сенсационное поражение на старте ЧМ по снукеру
Поделиться
Обладатель титула 2019 года, 33-летний британский снукерист Джадд Трамп сенсационно не сумел преодолеть стадию 1/16 финала чемпионата мира – 2023, который традиционно проходит в Шеффилде.
В стартовом матче пятый номер рейтинга Трамп проиграл Энтони Макгиллу (21-й номер рейтинга) со счётом 6:10. В 1/8 финала Макгилл встретится с Джеком Лисовски (13-й номер рейтинга).
Примечательно, что в прошлом году Трамп дошёл до финала соревнований, где уступил тогда шестикратному обладателю титула Ронни О'Салливану. Ранее сам Ронни успешно преодолел стартовый раунд ЧМ-2023.
Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
20:29
-
19:23
-
18:46
-
17:59
-
17:48
-
15:45
-
15:20
-
15:09
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:47
-
12:38
-
12:25
-
12:08
-
12:05
-
11:15
-
10:00
- 18 апреля 2023
-
22:37
-
21:48
-
21:36
-
21:27
-
19:50
-
18:47
-
17:43
-
17:00
-
16:36
-
16:31
-
16:28
-
16:18
-
15:59
Партнерский контент