«Из-за этого я слился с ЧМ!» Карлсен проводил стрим во время матча за шахматную корону

16-й чемпион мира по шахматам, действующий обладатель мировой короны норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен проводил весёлый стрим с друзьями в день, когда проходила седьмая партия матча 2023 года за мировую шахматную корону.

Напомним, за титул борются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Счёт матча на данный момент 4-3 в пользу Непомнящего.

На видео друзья Карлсена, в частности, сёстры Ботез (Александра и Андреа) танцуют под песню Beautiful Life.

В один из моментов Карлсен выкрикнул в микрофон: «Из-за этого я слился с чёртова чемпионата мира!»

Стоит отметить, что 20 июля 2022 года Карлсен отказался от защиты титула, что вызвало большой резонанс. Норвежец удерживал звание чемпиона мира по шахматам с 2013 года.