Главный тренер сборной России Бесик Зоидзе продлил соглашение с МФК «КПРФ»
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Главный тренер сборной России Бесик Зоидзе продлил трудовое соглашение с мини-футбольным клубом «КПРФ». Контракт будет действовать до 2026 года.
Зоидзе начал работать в стане «КПРФ» с августа 2017 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2019/2020 и бронзовым призёром Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, МФК «КПРФ» дважды становился вице-чемпионом России (2018/2019, 2021/2022).
Зоидзе совмещает работу в «КПРФ» с национальной командой с февраля 2023 года.
Зоидзе известен по выступлениям за московский «Спартак», «Торпедо», «Чертаново», «Арбат» и «Норильский никель». В статусе игрока он имеет титул чемпиона России – 2001 и обладателя Кубка страны – 2002. Тренерскую карьеру Бесик начинал в 2007 году в «Газпроме-Югра».
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