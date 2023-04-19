Главный тренер сборной России Бесик Зоидзе продлил соглашение с МФК «КПРФ»

Главный тренер сборной России Бесик Зоидзе продлил трудовое соглашение с мини-футбольным клубом «КПРФ». Контракт будет действовать до 2026 года.

Зоидзе начал работать в стане «КПРФ» с августа 2017 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2019/2020 и бронзовым призёром Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, МФК «КПРФ» дважды становился вице-чемпионом России (2018/2019, 2021/2022).

Зоидзе совмещает работу в «КПРФ» с национальной командой с февраля 2023 года.

Зоидзе известен по выступлениям за московский «Спартак», «Торпедо», «Чертаново», «Арбат» и «Норильский никель». В статусе игрока он имеет титул чемпиона России – 2001 и обладателя Кубка страны – 2002. Тренерскую карьеру Бесик начинал в 2007 году в «Газпроме-Югра».