К. Колесников показал лучший результат сезона в мире в заплыве на 50 метров на спине на ЧР

Двукратный призёр Олимпийских игр – 2020 российский пловец Климент Колесников выиграл заплыв на 50 метров на спине в рамках проходящего в Казани чемпионата России по плаванию, показав лучший результат сезона в мире.

Колесников преодолел дистанцию за 24,12 секунды. Серебро досталось Павлу Самусенко (24,28). Третьим стал Евгений Рылов (24,66).

Мировой рекорд на данной дистанции принадлежит американскому пловцу Хантеру Армстронгу (23,71), он же ранее показал лучший результат сезона (24,30).

Чемпионат России по плаванию проходит в казанском Дворце водных видов спорта с 16 по 21 апреля. В нём также принимают участие спортсмены из Беларуси, Казахстана, Черногории, Южной Осетии, Нигерии, Таджикистана и России.