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«Мне нужно оплачивать выпивку». Магнус Карлсен пошутил о том, почему увлёкся покером

«Мне нужно оплачивать выпивку». Магнус Карлсен пошутил о том, почему увлёкся покером
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16-й чемпион мира по шахматам, действующий обладатель мировой короны норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен пошутил о своём увлечении покером.

«Мне действительно нужны деньги, чтобы оплачивать свои дорогостоящие привычки, например, такие как выпивка (смеётся). Так что, вероятно, мне следует относиться к этому серьёзнее», — приводит слова Карлсена The Wall Street Journal.

Напомним, 20 июля 2022 года Карлсен отказался от защиты титула, что вызвало большой резонанс.

Норвежец удерживал звание чемпиона мира по шахматам с 2013 года. Тогда в матче на первенство мира он обыграл индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда со счётом 6,5:3,5. После этого норвежец выиграл ещё четыре матча за корону. В 2014 году Магнус вновь победил Ананда, в 2016-м — россиянина Сергея Карякина, в 2018-м — американца Фабиано Каруану, в 2021-м — Непомнящего.

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