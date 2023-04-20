Украина потребовала от Израиля отменить ЧЕ-2023 по самбо из-за участия в нём россиян

Посольство Украины в Тель-Авиве призвало министерство культуры и спорта Израиля отменить чемпионат Европы – 2023 по самбо, который ранее стартовал в Хайфе, из-за участия в нём спортсменов из России и Беларуси. Соответствующее заявление было опубликовано в социальных сетях пресс-службы ведомства.

ЧЕ-2023 по самбо стартовал 19 апреля. Международная федерация самбо (FIAS) допустила россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе. В первый день чемпионата сборная России завоевала восемь золотых медалей. Украинцы на данный старт не приехали.

Стоит отметить, что данные соревнования являются отборочным турниром для участия во Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в октябре на территории Саудовской Аравии.