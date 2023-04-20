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Лижэнь — Непомнящий: во сколько восьмая партия матча за шахматную корону, где смотреть

Лижэнь — Непомнящий: во сколько восьмая партия матча за шахматную корону, где смотреть
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Сегодня, 20 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт восьмая партия шахматного матча за звание чемпиона мира 2023 года. За титул российский гроссмейстер Ян Непомнящий сражается с представителем Китая Дин Лижэнем.

Восьмая партия начнётся в 12:00 мск. Заметим, что время начала каждого последующего игрового дня соревнований также будет неизменно. Следите за онлайн-трансляцией на «Чемпионате». Кроме того, трансляция восьмой партии будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».

Напомним, седьмая партия завершилась победой представителя России, Непомнящий играл белыми. Общий счёт — 4-3.

Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти». В восьмой партии Непомнящий будет играть чёрными фигурами.

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