Тренер «Локомотива»: вторая игра с «Протоном» была тяжелее первой. Напряжение было сильное

Главный тренер «Локомотива» из Калининградской области Константин Сиденко прокомментировал победу во втором матче полуфинальной серии плей-офф женской Суперлиги с саратовским «Протоном».

«Эта игра была тяжелее, чем первая. Напряжение было сильное. В двух первых партиях действовали хорошо, третью вытащили в концовке. Теперь готовимся к матчам в Саратове. Прекрасно понимаем, что там будет нелегко, настраиваемся очень серьёзно», — приводит слова Сиденко пресс-служба «Локомотива».

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«Локомотив» (Калининградская область) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:19, 25:17, 26:24).

Напомним, полуфинальные матчи волейбольной Суперлиги проходят до трёх побед одной из команд.