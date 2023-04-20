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Блокирующая «Локомотива» — о победе над «Протоном»: сейчас мы работаем на автомате

Блокирующая «Локомотива» — о победе над «Протоном»: сейчас мы работаем на автомате
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Блокирующая «Локомотива» из Калининградской области Екатерина Евдокимова высказалась о победе во втором матче полуфинальной серии плей-офф женской Суперлиги с саратовским «Протоном».

«На блоке мы сыграли не лучшим образом. И в этом матче «Протон» был лучше, чем в первом. В Саратове нам будет тяжело, зал там непростой. Но мы знаем, что нужно побеждать. Должны отдохнуть, восстановиться. Сейчас мы работаем на автомате, не думаем, что устали, сил нет. Сейчас одна цель – успешно завершить сезон!» — приводит слова Евдокимовой пресс-служба «Локомотива».

Волейбол. Женщины. Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч

«Локомотив» (Калининградская область) — «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:19, 25:17, 26:24).

Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд.

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