Колесников — о допуске россиян: всё упирается в ситуацию, не учитывающую мнение атлетов

Двукратный призёр Олимпийских игр – 2020 российский пловец Климент Колесников выразил уверенность, что иностранные спортсмены выступили бы за допуск российских атлетов к международным соревнованиям, если бы проходило голосование.
«Если бы встреча с иностранными спортсменами состоялась, то было бы гораздо проще — всё бы решалось напрямую через народное голосование спортсменов. Так было в Международной лиге плавания, где проходили круглые столы с участием спортсменов, там обсуждали различные насущные вопросы. Это круто, когда спортсмены сами могут поднять волнующие их темы и обсудить их.
Хочется верить, что со спортсменами, 80% которых я знаю с 2014 года, у нас сохраняются дружеские отношения и что их поддержка не наигранная. Сейчас всё упирается в ситуацию, которая не учитывает мнение спортсменов. У нас одна цель — просто проплыть, но другие от этого пытаются что-то получить. От нас, к сожалению, ничего не зависит», — приводит слова Колесникова ТАСС.
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