Всемирная федерация бадминтона оставила в силе отстранение России

Всемирная федерация бадминтона (BWF) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных турнирах, сообщается на сайте организации.

«Эта позиция отражает основное намерение BWF сохранить целостность соревнований по бадминтону и обеспечить безопасность всех спортсменов. Принятое в марте прошлого года решение поддержать единый подход спортивного движения о недопуске спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях из-за опасений за безопасность участников — это позиция, которая до сих пор в значительной степени соблюдается многими федерациями.

Учитывая продолжающийся конфликт, а также недавние случаи вмешательства правительств и блокирования участия спортсменов в мероприятиях в качестве средства применения санкций вместо того, чтобы позволить спорту наводить мосты и способствовать солидарности между всеми людьми, мы считаем, что опасения за безопасность не были преувеличены.

BWF признаёт, что спорт должен способствовать миру и солидарности между всеми людьми и что он не должен становиться инструментом влияния в геополитике.

В этом смысле руководящий принцип заключается в том, что спортсменам всегда должно быть разрешено участвовать в соревнованиях без оценки их паспорта и независимо от любого геополитического конфликта, находящегося вне контроля спортивного движения.

Мы признаём недавно предложенную Международным олимпийским комитетом (МОК) схему, в которой спортсмены из России и Беларуси потенциально могли бы возобновить участие, если международные федерации примут решение о допуске. Мы также знаем, что в некоторых видах спорта было возможно мирное и безопасное участие.

Однако, принимая во внимание риски для игроков и турниров, которые могут возникнуть в связи с допуском, а также шаги по внесению большей ясности в сложные критерии МОК и возможные последствия, включая условия, связанные с олимпийской квалификацией и потенциальным участием в Олимпиаде-2024, BWF не уверена в том, что для снятия отстранения с российских и белорусских игроков и официальных лиц на данный момент существует удовлетворительное оправдание», – говорится в заявлении BWF.