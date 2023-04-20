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Лижэнь отреагировал на слухи о том, что в Сеть слита его стратегия на матч с Непомнящим

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь после окончания восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, который проходит в Астане (Казахстан), отреагировал на параллельно развивающийся скандал, связанный с его именем.

По ходу восьмой партии выяснилось, что дебютная подготовка, которую Дин Лижэнь применяет в чемпионском матче с россиянином Яном Непомнящим, находится в открытом доступе на Lichess.org – одном из крупнейших в мире шахматных сайтов.

«Я не знаю, о каких партиях идёт речь. Я не знаю», — ответил Лижэнь на просьбу прокомментировать ситуацию.

В восьмой партии Лижэнь, играя белыми фигурами, имел преимущество, но россиянин смог спасти ситуацию и завершить партию вничью на 45-м ходу.

Девятая партия матча за шахматную корону пройдёт завтра, 21 апреля. На этот раз Непомнящий сыграет белыми фигурами.