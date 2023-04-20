Марк Селби вышел в 1/8 финала чемпионата мира — 2023 по снукеру

Англичанин Марк Селби вышел в 1/8 финала чемпионата мира – 2023 по снукеру, который традиционно проходит в Шеффилде (Великобритания).

В матче 1/16 финала первенства планеты Селби, занимающий второе место в мировом рейтинге, нанёс поражение англичанину Мэттью Селту (29-й в мировом рейтинге) со счётом 10:8. За выход в четвертьфинал чемпионата мира Селби сыграет с ещё одним соотечественником — Гэри Уилсоном (16).

Селби — четырёхкратный чемпион мира (2014, 2016, 2017, 2021), трёхкратный победитель «Мастерс» (2008, 2010, 2013) и ряда других рейтинговых турниров.

Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.