Марк Селби вышел в 1/8 финала чемпионата мира — 2023 по снукеру
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Англичанин Марк Селби вышел в 1/8 финала чемпионата мира – 2023 по снукеру, который традиционно проходит в Шеффилде (Великобритания).
В матче 1/16 финала первенства планеты Селби, занимающий второе место в мировом рейтинге, нанёс поражение англичанину Мэттью Селту (29-й в мировом рейтинге) со счётом 10:8. За выход в четвертьфинал чемпионата мира Селби сыграет с ещё одним соотечественником — Гэри Уилсоном (16).
Селби — четырёхкратный чемпион мира (2014, 2016, 2017, 2021), трёхкратный победитель «Мастерс» (2008, 2010, 2013) и ряда других рейтинговых турниров.
Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.
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