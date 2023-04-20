Российских спортсменов встретили на V Играх ALBA с флагом и гимном

Флаг России поднят на церемонии встречи спортсменов V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (ALBA). Также в торжественной обстановке на церемонии приветствия участников V Игр ALBA в Национальном институте спорта Каракаса прозвучал гимн России.

«Это огромная честь для нас — поднять флаг России на Играх ALBA», — приводит слова председателя Национального института спорта Венесуэлы Ниноски Клосьера официальная страница посольства России в Венесуэле в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Официальная страница посольства России в Венесуэле в соцсети «ВКонтакте».

В мероприятии приняли участие посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров и заместитель министра спорта Алексей Морозов, который возглавляет российскую спортивную делегацию.

«На Игры Россия приглашена в качестве особого гостя. До конца апреля наши атлеты примут участие в соревнованиях по настольному теннису, боксу, художественной гимнастике, прыжках на батуте, тяжёлой атлетике, пляжному волейболу», — сказал на встрече Мелик-Багдасаров, подчеркнув, что в Венесуэле российские спортсмены выступят под национальным флагом впервые после начала агрессивной западной кампании по «отмене» российского спорта.