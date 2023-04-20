О'Салливан — о нападках Вафаея: не участвую в таких битвах, потому что это того не стоит

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан ответил иранцу Хоссейну Вафаею в преддверии их поединка в 1/8 финала чемпионата мира.

После победы в матче 1/16 финала Вафаей заявил, что намерен заткнуть рот О'Салливану, который является приятным человеком, только когда спит. Год назад на чемпионате мира иранец заявлял, что О'Салливану пора уйти в отставку, а также задавался вопросом о том, что англичанин сделал для снукера.

«Не знаю, мне больше другие люди рассказывали, что он сказал. Не знаю, что сказать, кроме того, что желаю удачи каждому игроку в снукер.

Мог бы я быть более приятным человеком? Не знаю. Я стараюсь помогать всем игрокам в туре. Если вы спросите многих профессионалов, которые выигрывают мировые титулы и являются моими соперниками, то узнаете, что я даю им советы. Я пишу им и говорю: «Вы слишком хороши, чтобы не выигрывать столько турниров, сколько вы должны, думаю, вы должны попробовать то или это».

Я делал то же самое с Хоссейном в начале его карьеры. Знаю, что что-то произошло два года назад, когда поведение Вафаея по отношению ко мне изменилось. Во мне нет никакой мести, я просто люблю играть, соревноваться и получать удовольствие от матча. Люблю свой снукер, и это самое важное для меня.

Я не участвую в таких битвах, потому что это того не стоит. Мы здесь, чтобы играть в снукер. Поэтому нужно оставаться сосредоточенным на том, что ты должен делать. Уверен, что однажды мы обнимемся и помиримся. Если я не пройду дальше и не выиграю турнир, то я бы хотел, чтобы он продолжил и выиграл турнир. Вероятно, это было бы лучшим решением для снукера и отлично повлияло бы на игру. Это его шанс проявить себя как суперзвезда. Он много работает, и если он победит меня, то заслужит похвалу.

Многие игроки говорили обо мне определённые вещи или делали их, но это вдохновляет меня оставаться в игре дольше. Чем больше они хотят, чтобы я ушёл, тем больше я хочу остаться», – приводит слова О'Салливана Eurosport.