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Непомнящий — Лижэнь: во сколько девятая партия матча за шахматную корону, где смотреть

Непомнящий — Лижэнь: во сколько девятая партия матча за шахматную корону, где смотреть
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Сегодня, 21 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт девятая партия шахматного матча за звание чемпиона мира 2023 года. За титул российский гроссмейстер Ян Непомнящий борется с представителем Китая Дин Лижэнем.

Партия начнётся в 12:00 мск. Заметим, что время начала каждого последующего игрового дня соревнований также будет неизменно. Следите за онлайн-трансляцией на «Чемпионате». Кроме того, трансляция восьмой партии будет доступна в прямом эфире на телеканале «Матч! Cтрана».

Шахматы. ЧМ-2023. Астана, Казахстан
Партия 9. Ян Непомнящий (Россия) - Дин Лижэнь (Китай)
21 апреля 2023, пятница. 12:00 МСК
Ян Непомнящий
Не началось
Дин Лижэнь

Напомним, восьмая партия завершилась ничьей, Непомнящий играл чёрными. Счёт в матче 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера.

В девятой партии Непомнящий сыграет белыми фигурами. Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

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