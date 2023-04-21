Сы Цзяхуэй победил Шона Мёрфи и вышел в 1/8 финала чемпионата мира — 2023 по снукеру

Китаец Сы Цзяхуэй вышел в 1/8 финала чемпионата мира – 2023 по снукеру, который традиционно проходит в Шеффилде (Великобритания).
В матче 1/16 финала первенства планеты китайский снукерист, занимающий 80-е место в мировом рейтинге, нанёс поражение англичанину Шону Мёрфи (четвёртый в мировом рейтинге) со счётом 10:9. За выход в четвертьфинал чемпионата мира Сы Цзяхуэй сыграет с ещё одним англичанином — Робертом Милкинсом (14).
Китайский снукерист является победителем турнира WSF Open 2022-го года. Для китайца этот чемпионатм ира является первым, в котором он пробился в основную сетку турнира — в двух последних мировых первенствах он не проходил квалификацию.
Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.
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