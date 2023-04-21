Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по снукеру — 2023

На чемпионате мира по снукеру — 2023, проходящем в Шеффилде (Великобритания), завершились все встречи стадии 1/16 финала турнира. Матчи 1/8 финала мирового первенства пройдут с 20 по 24 апреля.

Снукер. Чемпионат мира — 2023. 1/8 финала

Ронни О'Салливан (1, действующий чемпион) – Хоссейн Вафаей – 21, 22 и 23 апреля

Люка Бресель — Марк Уильямс (8) – 21 и 21 апреля.

Энтони Макгилл – Джек Лисовски (12) — 22, 23 и 24 апреля.

Роберт Милкинс (13) – Сы Цзяхуэй – 22, 23 и 24 апреля.

Марк Аллен (3) – Стюарт Бинэм (14) – 20, 21 и 22 апреля.

Джек Джонс – Нил Робертсон (6) – 21 и 22 апреля.

Кайрен Уилсон (7) — Джон Хиггинс (10) – 23 и 24 апреля.

Гэри Уилсон (15) — Марк Селби (2) – 22, 23 и 24 апреля.

Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.