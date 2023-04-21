Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по снукеру — 2023

На чемпионате мира по снукеру — 2023, проходящем в Шеффилде (Великобритания), завершились все встречи стадии 1/16 финала турнира. Матчи 1/8 финала мирового первенства пройдут с 20 по 24 апреля.
Снукер. Чемпионат мира — 2023. 1/8 финала
Ронни О'Салливан (1, действующий чемпион) – Хоссейн Вафаей – 21, 22 и 23 апреля
Люка Бресель — Марк Уильямс (8) – 21 и 21 апреля.
Энтони Макгилл – Джек Лисовски (12) — 22, 23 и 24 апреля.
Роберт Милкинс (13) – Сы Цзяхуэй – 22, 23 и 24 апреля.
Марк Аллен (3) – Стюарт Бинэм (14) – 20, 21 и 22 апреля.
Джек Джонс – Нил Робертсон (6) – 21 и 22 апреля.
Кайрен Уилсон (7) — Джон Хиггинс (10) – 23 и 24 апреля.
Гэри Уилсон (15) — Марк Селби (2) – 22, 23 и 24 апреля.
Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.
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