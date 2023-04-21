Снукеристы Уильямс и Хиггинс отреагировали на слова Вафаея об О`Салливане

Валлийский профессиональный игрок в снукер Марк Уильямс и шотландский снукерист Джон Хиггинс прокомментировали слова иранского спортсмена Хоссейна Вафаея, сказанные в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира в адрес английского снукериста Ронни О`Салливана.

«Зачем тебе будить зверя? Если бы я был на его месте, я бы, наверное, держал рот на замке и пытался победить Ронни, а не говорить что-то, что его разозлит, потому что тогда он захочет выиграть ещё больше. За годы я понял, что лучше держать рот на замке. Я просто пытаюсь «поговорить» с соперником за снукерным столом», — приводит слова Уильямса Metro.

«Это блестяще для игры. Чем больше людей говорят такое и подогревают соперничество, тем лучше для игры, потому что о ней пишут в колонках, о снукере говорят, и это блестяще. Это сделает матч Вафаея более сложным, но он и играет с чемпионом мира», — сказал Хиггинс.

Ранее иранец Хоссейн Вафаей обвинял Ронни О`Салливана в неуважении к соперникам и призывал англичанина завершить карьеру.