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Экс-президент Чехии: отстранение россиян от международных турниров крайне необоснованно

Экс-президент Чехии: отстранение россиян от международных турниров крайне необоснованно
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Бывший президент Чехии Милош Земан высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Я человек пожилой, и за жизнь повидал, как сначала западные страны бойкотировали Олимпиаду в Москве, а затем коммунистические страны бойкотировали Игры в Лос-Анджелесе. Исходя из этого опыта, я считаю такой бойкот, мягко говоря, крайне необоснованным. Важна не победа, а участие. Если вам откажут в участии — будь то бойкот или отстранение — результат будет точно таким же», — приводит слова Земана Idnes.cz.

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал условия допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Согласно им атлеты могут выступать в нейтральном статусе, если они не оказывают поддержки СВО и не имеют контракта с вооружёнными силами.

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