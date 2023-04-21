«Чистейшая зависть». Бывший президент Чехии — о критике Свободы за поддержку россиян

Бывший президент Чехии Милош Земан высказался о критике в адрес олимпийского чемпиона по пятиборью чеха Давида Свободы после его поддержки рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
«Когда олимпийский чемпион высказывает своё мнение по тому или иному вопросу, оно имеет объективно большой вес, потому что это мнение человека, который чего-то добился в жизни. Если его критикуют те, кто ничего не добился, то за этой критикой может стоять чистейшая человеческая зависть, которая является одним из самых отвратительных качеств», — приводит слова Земана Idnes.cz.
Напомним, Свобода подвергся критике за свою позицию и был вынужден покинуть пост главы комиссии спортсменов Чехии.
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