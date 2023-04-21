Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Чистейшая зависть». Бывший президент Чехии — о критике Свободы за поддержку россиян

«Чистейшая зависть». Бывший президент Чехии — о критике Свободы за поддержку россиян
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент Чехии Милош Земан высказался о критике в адрес олимпийского чемпиона по пятиборью чеха Давида Свободы после его поддержки рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Когда олимпийский чемпион высказывает своё мнение по тому или иному вопросу, оно имеет объективно большой вес, потому что это мнение человека, который чего-то добился в жизни. Если его критикуют те, кто ничего не добился, то за этой критикой может стоять чистейшая человеческая зависть, которая является одним из самых отвратительных качеств», — приводит слова Земана Idnes.cz.

Напомним, Свобода подвергся критике за свою позицию и был вынужден покинуть пост главы комиссии спортсменов Чехии.

Материалы по теме
Глава комиссии спортсменов Чехии, поддержавший россиян, покинул свой пост
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023