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Чешский гребец Градилек: буду ужасно разочарован, если россияне попадут на Олимпиаду

Чешский гребец Градилек: буду ужасно разочарован, если россияне попадут на Олимпиаду
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Четырёхкратный чемпион мира по гребному слалому Вавржинец Градилек выступил против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Я буду ужасно разочарован, если российские спортсмены каким-либо образом попадут на Олимпиаду, потому что спорт — это инструмент пропаганды России и других авторитарных режимов. Крайне сложно согласиться с тем, что представители такого государства должны участвовать в спортивных мероприятиях даже под нейтральным флагом. Среди олимпийских ценностей значатся достоинство, человечность и мир. Россия точно не представляет эти ценности, даже если прикрывается спортом», — приводит слова Градилека Idnes.cz.

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал условия допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Согласно им атлеты могут выступать в нейтральном статусе, если они не оказывают поддержки СВО и не имеют контракта с вооружёнными силами.

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