Чешский гребец Градилек: буду ужасно разочарован, если россияне попадут на Олимпиаду

Четырёхкратный чемпион мира по гребному слалому Вавржинец Градилек выступил против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
«Я буду ужасно разочарован, если российские спортсмены каким-либо образом попадут на Олимпиаду, потому что спорт — это инструмент пропаганды России и других авторитарных режимов. Крайне сложно согласиться с тем, что представители такого государства должны участвовать в спортивных мероприятиях даже под нейтральным флагом. Среди олимпийских ценностей значатся достоинство, человечность и мир. Россия точно не представляет эти ценности, даже если прикрывается спортом», — приводит слова Градилека Idnes.cz.
Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал условия допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Согласно им атлеты могут выступать в нейтральном статусе, если они не оказывают поддержки СВО и не имеют контракта с вооружёнными силами.
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