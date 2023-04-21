Рылов — о допуске на международные турниры: в отношении меня ограничения будут жёстче

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов выразил сомнение, что его допустят на международные соревнования. При этом спортсмен, представляющий спортивное общество «Динамо», отметил, что ситуация с допуском российских спортсменов постоянно меняется.

«Мне кажется, что моих выступлений на международных стартах не будет. По последней информации, я точно никак не могу туда попасть, даже если уйду из всех силовых структур. Думаю, что в отношении меня ограничения будут немного жёстче.

Но всё сейчас меняется через день. Ещё пару месяцев назад говорили, что нас допускают, всё хорошо, Томас Бах вроде даже на нашей стороне, но потом бац — и опять заговорили о мерах предосторожности, вновь, похоже, никто никуда не едет. Но через месяц ситуация может вновь поменяться — решат, что едут все», — приводит слова Рылова ТАСС.