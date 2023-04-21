Призёр ОИ по плаванию Красных: не сменил бы спортивное гражданство. Я убеждённый патриот

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года по плаванию Александр Красных сообщил, что не намерен менять спортивное гражданство в условиях отстранения российских спортсменов от большинства международных соревнований.

«Федерации других стран переманить не пытались, не было никаких контактов. Такие вещи, наверное, больше при личной встрече обсуждаются. Мне никаких предложений не поступало, но я бы и не принял подобное предложение, потому что я убеждённый патриот. А как это можно поменять спортивное гражданство, когда государство всецело помогает на протяжении всей жизни заниматься спортом? Мы ведь все по сути выросли в государственных спортивных школах, страна тратила деньги на нас. Все ездили на соревнования, которые спонсирует государство», — приводит слова Красных «Татар-информ».

Напомним, российские атлеты отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования в нейтральном статусе.