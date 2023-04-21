Евгения Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды и превзошла достижение представительницы ЮАР Татьяны Скунмакер, которое равнялось 2.18,95. Благодаря этому времени южноафриканка выиграла золотую медаль Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Всероссийской федерации плавания.
18-летняя Чикунова — чемпионка Европы на короткой воде на этой дистанции, призёр чемпионатов мира и Европы.
Плавание. Чемпионат России. Казань
Женщины. Брасс. 200 м
1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) – 2.17,55.
2. Алина Змушко (Беларусь) – 2.26,19.
3. Ирина Шваева (Санкт-Петербург) – 2.28,56.
4. Ника Годун (Москва) – 2.28,93.
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