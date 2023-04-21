Алексей Вербов — о поражении от «Локомотива»: не справились ни с одним элементом
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Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал поражение от новосибирского «Локомотива» в третьем матче полуфинальной серии чемпиона России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
«Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:0 (25:18, 27:25, 25:23) и сократил отставание в серии до трёх побед – 1-2. Четвёртый матч пройдёт в Новосибирске в воскресенье, 23 апреля.
«Сегодня мы не справились ни с одним элементом. Как бы это ни выглядело, цифры не такие у нас ужасные. Просто Новосибирск был на высоте. У нас не получилось ничего им противопоставить. Сделаем работу над ошибками, ещё больше адаптируемся к часовому поясу, надеюсь. И послезавтра дадим бой», — передаёт слова Вербова корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.
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