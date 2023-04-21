В World Archery готовы вернуть на турниры российских лучников, подтвердивших нейтральность

Совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery), обсудив рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), выразил готовность вернуть на международные соревнования российских и белорусских спортсменов, доказавших свой нейтральный статус в ходе независимого процесса проверки.
В заявлении на сайте World Archery подчёркивается, что речь идёт только об индивидуальном участии российских и белорусских лучников и исключает выступление команд, что в том числе отражает просьбу совета спортсменов World Archery.
Проверка российских спортсменов на нейтральность будет включать оценку любой связи с вооружёнными силами и службами безопасности. World Archery также надеется на сотрудничество российской и белорусской федераций в предоставлении точной информации, чтобы «гарантировать, что ни один нейтральный спортсмен не будет подвергнут санкциям ни сейчас, ни в будущем».
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