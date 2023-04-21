АСК обыграл «Белогорье» в третьем матче серии за 5–8-е места в ЧР по волейболу

Нижегородский АСК обыграл «Белогорье» в третьем матче полуфинальной серии за 5–8-е места в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (28:26, 25:21, 25:22). Первые две встречи выиграло «Белогорье» (3:2, 3:0).

Четвёртая встреча в этом противостоянии до трёх побед состоится в воскресенье, 23 апреля, в Нижнем Новгороде.

Напомним, в четвертьфинальной серии «Белогорье» уступило «Локомотиву» — 1-2, а АСК потерпел поражение от казанского «Зенита» — 0-2.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Полуфинал за 5–8-е места. Третий матч

АСК (Нижний Новгород) – «Белогорье» (Белгород) – 3:0 (28:26, 25:21, 25:22).

Счёт в серии – 1-2.