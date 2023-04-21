Ронни О’Салливан сделал рекордный 200-й сенчури на ЧМ по снукеру в «Крусибле»

Семикратный чемпион мира англичанин Ронни О’Салливан захватил лидерство в матче с иранцем Хоссейном Вафаеем по результатам первой сессии 1/8 финала чемпионата мира – 6:2 (78-1, 78-0, 53-70, 120-0, 74-29, 102-0, 88-42, 44-64). И если в четвёртом фрейме О’Салливан набрал 120 очков двумя брейками – 69 и 51 очко, то 102 очка в шестом фрейме – это сенчури, ставший 200-м для Ронни в «Крусибле».

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Вторая сессия этого матча начнётся завтра, 22 апреля, в 16:30 мск. Третья – 23 апреля в 12:00 мск. Матчи 1/8 финала на чемпионате мира по снукеру в «Крусибле» состоят из 25 фреймов, то есть проходят до 13 выигранных одним из соперников очков.

Перед встречей с О’Салливаном иранец Вафаей провёл словесную атаку на англичанина, заявив, что намерен заткнуть рот Ронни, который является приятным человеком, только когда спит. Год назад на чемпионате мира иранец заявлял, что О'Салливану пора уйти в отставку, а также задавался вопросом о том, что англичанин сделал для снукера.