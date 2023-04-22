«Динамо-Метар» — «Динамо»: во сколько матч 1/2 финала женской Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 22 апреля, состоится третий матч полуфинальной стадии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги между московским «Динамо» и челябинским «Динамо-Метар». После двух матчей в столице счёт в серии 2-0 в пользу московского «Динамо».

На предварительном этапе команды заняли первое и шестое места соответственно. В четвертьфиналах московское «Динамо» дважды обыграло краснодарских одноклубниц (3:0, 3:2), а «Динамо-Метар» оказалось сильнее казанского «Динамо-Ак Барс» (0:3, 3:1, 3:0).

Полуфинальные матчи проходят до трёх побед одной из команд. В случае третьей победы «Динамо» московская команда выйдет в финал. Если же в третьем матче выиграет «Динамо-Метар», то четвёртая встреча состоится 24 апреля в Челябинске, а пятый матч, если понадобится, – 28 апреля в Москве.

22 апреля полуфинал «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) начнётся в 17:00 мск и будет показан в прямом эфире на телеканале «Матч! Игра».