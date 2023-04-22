Определился первый четвертьфиналист чемпионата мира по снукеру
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Бельгиец Люка Бресель вышел в 1/4 финала чемпионата мира – 2023 по снукеру, который традиционно проходит в Шеффилде (Великобритания).
В матче 1/8 финала первенства планеты бельгийский снукерист, занимающий десятое место в мировом рейтинге, нанёс поражение валлийцу Марку Уильямсу (восьмой в мировом рейтинге) со счётом 13:11. За выход в полуфинал чемпионата мира Люка Бресель сыграет с победителем пары англичанина Ронни О'Салливана и представителя Ирана Хоссейна Вафаея.
Матчи 1/8 финала мирового первенства в Великобритании проходят с 20 по 24 апреля.
Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.
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