Определился первый четвертьфиналист чемпионата мира по снукеру

Бельгиец Люка Бресель вышел в 1/4 финала чемпионата мира – 2023 по снукеру, который традиционно проходит в Шеффилде (Великобритания).

В матче 1/8 финала первенства планеты бельгийский снукерист, занимающий десятое место в мировом рейтинге, нанёс поражение валлийцу Марку Уильямсу (восьмой в мировом рейтинге) со счётом 13:11. За выход в полуфинал чемпионата мира Люка Бресель сыграет с победителем пары англичанина Ронни О'Салливана и представителя Ирана Хоссейна Вафаея.

Матчи 1/8 финала мирового первенства в Великобритании проходят с 20 по 24 апреля.

Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.