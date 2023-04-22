Украинцам не разрешили выход с флагом на Кубке мира по бальным танцам в Молдове

Украинским танцорам запретили выйти на церемонию представления участников с государственным флагом на Кубке мира по бальным танцам в Молдове, сообщает Newsmaker.
Сообщается, что после этого запрета танцоры вообще отказались выходить на церемонию. При этом в турнире танцоры участие приняли и по его итогам оказались в числе победителей. На церемонию награждения они вышли с укракинским флагом.
«Согласно правилам Всемирной федерации спортивных танцев, все участники выходят на представление стран без флагов, с табличками, абсолютно все. Главный судья чемпионата Хайнц Спакер предупредил, что с флагами выходить нельзя. Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения», — прокомментировали ситуацию в Федерации бальных танцев Молдовы.
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