Украинцам не разрешили выход с флагом на Кубке мира по бальным танцам в Молдове

Украинским танцорам запретили выйти на церемонию представления участников с государственным флагом на Кубке мира по бальным танцам в Молдове, сообщает Newsmaker.

Сообщается, что после этого запрета танцоры вообще отказались выходить на церемонию. При этом в турнире танцоры участие приняли и по его итогам оказались в числе победителей. На церемонию награждения они вышли с укракинским флагом.

«Согласно правилам Всемирной федерации спортивных танцев, все участники выходят на представление стран без флагов, с табличками, абсолютно все. Главный судья чемпионата Хайнц Спакер предупредил, что с флагами выходить нельзя. Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения», — прокомментировали ситуацию в Федерации бальных танцев Молдовы.