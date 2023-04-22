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Команда Непомнящего сделала заявление по поводу слов главы ФШР про «обезьяну с гранатой»

Команда Непомнящего сделала заявление по поводу слов главы ФШР про «обезьяну с гранатой»
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Команда российского гроссмейстера Яна Непомнящего опубликовала заявление по поводу недавних слов президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.

Несколько дней назад глава ФШР в интервью ТАСС заявил следующее: «Несмотря на сегодняшнюю победу, отмечу вот что: на пресс-конференции перед матчем Ян сказал, что ассоциирует себя с обезьяной, когда у него плохие дни за шахматной доской. Хочу сказать, что он не обманул. В плохие дни он даже обезьяна с гранатой».

«На протяжении всего времени подготовки к матчу Федерация шахмат России вела очень странную игру, на словах изображая кипучую деятельность и горячую поддержку, а на деле вставляя нашей команде палки в колёса. Чуть позже вы увидите наш обстоятельный и подробный пресс-релиз о том, что было сделано и делается нами при невероятной поддержке компании «Норникель». Сейчас же мы хотим дать комментарий к интервью президента Федерации шахмат России.

Г-н Филатов намекает на плохую моральную подготовку Яна из-за некачественной работы его команды, называя российского спортсмена «обезьяной с гранатой».

Мы полностью признаём право любого человека на высказывание своего личного мнения. Но если человек занимает высокий государственный пост, напрямую связанный с происходящими событиями, его слова — это уже больше, чем личная позиция. И урон они наносят больший, потому что ударяют по репутации людей. Тем более что это было озвучено официально, это прозвучало в интервью ТАСС. Прозвучало, заметим, после выигранной Яном партии.

Г-н Филатов не может не понимать, что его импульсивные высказывания в разгар матча — это обесценивание труда всех, кто занят реальным делом и бьётся каждый день вместе с Яном в рамках своих задач и компетенций.

Мы отвечаем на языке фактов. За девять лет успешного (согласно статье в Википедии) управления ФШР шахматная корона в нашу страну так и не вернулась. Может быть, пора дать возможность более современной и гибкой команде применить свои таланты и знания ради достижения столь важной для страны цели?! Или хотя бы не мешать.

Ни на что не намекаем, но раз уж речь зашла о сравнениях с живой природой, позиция хамелеона — очень удобная позиция. Похвалы Яну в одном интервью и насмешливая критика в другом выглядит как информационное шулерство. Победой окончится матч или поражением, в любом случае можно заявить: «Как я и говорил!»

Команда NEPOTEAM, однако, с такой позицией активно не согласна и будет сражаться до конца вместе со своим претендентом. Спасибо за лёгкое чувство спортивной злости. Быть может, именно его нам и не хватало», — говорится на официальном сайте команды.

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