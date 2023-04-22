«Ты разнесла этот рекорд!» Экс-рекордсменка мира на 200 м брассом поздравила Чикунову

Бывшая рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом южноафриканская пловчиха Татьяна Шёнмакер поздравила россиянку Евгению Чикунову с установлением нового мирового рекорда.

«Да, девочка! Ты просто разнесла этот рекорд! Мне было хотелось просто обнять тебя сейчас», — написала Шёнмакер в социальных сетях.

Напомним, Чикунова преодолела дистанцию в 200 метров брассом на чемпионате России за 2 минуты 17,55 секунды. Прошлый рекорд, принадлежавший Шёнмакер, составлял 2 минуты 18,95 секунды. Спортсменка из ЮАР благодаря этому достижению выиграла золото на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).

18-летняя Чикунова — чемпионка Европы на короткой воде на этой дистанции, призёр чемпионатов мира и Европы.