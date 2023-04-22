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Марк Аллен вышел в четвертьфинал ЧМ-2023 по снукеру, где может сыграть с Нилом Робертсоном

Марк Аллен вышел в четвертьфинал ЧМ-2023 по снукеру, где может сыграть с Нилом Робертсоном
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Ирландский снукерист Марк Аллен вышел в четвертьфинал чемпионата мира – 2023, который традиционно проходит в Шеффилде в театре «Крусибл».

В поединке 1/8 финала Аллен (третий номер мирового рейтинга) со счётом 13:4 обыграл чемпиона мира 2015 года Стюарта Бинэма (15-й номер рейтинга).

За место в полуфинале ЧМ-2023 Аллен сразится с победителем встречи Джек Джонс (52-й номер рейтинга) – Нил Робертсон (шестой номер рейтинга). Отметим, что после первой серии Джонс сенсационно ведёт со счётом 10:6.

Финал чемпионата мира — 2023 по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн. В прошлом году титул завоевал Ронни О'Салливан, он для него стал седьмым.

Снукер. Чемпионат мира 2023. 2-й раунд (до 13 побед)
Марк Аллен - Стюарт Бингем
22 апреля 2023, суббота. 12:10 МСК
Марк Аллен
Окончено
13:4
Стюарт Бингем
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