«Это уже слишком». Представитель МОК — о запрете украинцам соревноваться с россиянами

Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод высказался о решении властей Украины запретить своим спортсменам выступать на соревнованиях, в которых будут задействованы россияне. Представитель МОК отметил, что угрозы прекращения финансирования украинских спортсменов, нарушивших запрет, недопустимы.

«Мы видели много резких формулировок со стороны правительства Украины по поводу решения, принятого исполкомом МОК. Они дошли до того, что запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых могут быть представлены нейтральные спортсмены с российскими и белорусскими паспортами. Они даже пригрозили прекратить финансирование спортсменов, если они пойдут против этого решения.

Очевидно, для нас это уже слишком, потому что спортсмены должны быть в центре всех наших обсуждений. Мы не согласны, что решения правительств, будь то правительство Украины, России или любого другого государства, должны влиять на возможности спортсменов получить доступ к международным соревнованиям или финансированию. Мы находимся в неблагоприятном положении, но, несомненно, исполнительный комитет МОК вновь планирует обсудить эту ситуацию», — приводит слова Маклеода Inside the Games.