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Ронни О`Салливан разгромил Вафаея в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру

Ронни О`Салливан разгромил Вафаея в 1/8 финала чемпионата мира по снукеру
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Английский игрок в снукер, семикратный чемпион мира Ронни О`Салливан разгромил иранского снукериста Хоссейна Вафаея в матче 1/8 финала чемпионата мира по снукеру. Встреча завершилась со счётом 13-2.

Матч продолжался ровно 2 часа и проходил на главной арене мирового снукера — в театре «Крусибл».

Напомним, перед матчем Хоссейн Вафаей, занимающий 23 строчку в рейтинге снукеристов мира, провоцировал Ронни О`Салливана, возглавляющего данный рейтинг. В частности, Вафаей заявлял, что встреча в 1/8 финала чемпионата мира с англичанином для него — шанс отомстить за неуважение О`Салливана к соперникам. Ранее Хоссейн Вафаей призывал О`Салливана завершить спортивную карьеру и дать дорогу молодому поколению игроков, к которому принадлежит и иранец.

В 1/4 финала Ронни О`Салливан сыграет против бельгийца Люки Бреселя, занимающего 10 место в рейтинге снукеристов мира.

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