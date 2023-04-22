«Тренерам сильно подрезали крылья». Данченко — об изменениях правил в синхронном плавании

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко высказалась об изменениях правил, которые были приняты перед сезоном-2023.
«У нас достаточно сильно поменялись правила. Стали, я бы сказала, совершенно иными. Более сложными? Здесь одним словом и не объяснить. Если раньше критерием оценки были сложность, скорость, насыщенность программы и обязательно образ, благодаря которому программа обретала цельность, то сейчас каждая связка будет оцениваться отдельно, своей шкалой сложности. А образ, как и оригинальные находки, становится фактически вторичным.
Так ли важен образ, как принято считать? Понятно, что у каждой спортсменки две руки, две ноги, все обладают примерно одинаковым набором умений и владеют сложными элементами. Поэтому, собственно, и считалось высшим классом придумать что-то новое, выделиться, удивить, заставить собой восхищаться. Сейчас, скорее всего, пойдёт иная тенденция: все будут штамповать одни и те же связки, и тот, кто окажется способен сделать чуть больше, чем соперники, окажется в выигрыше.
Ничего оригинального здесь просто не накрутишь: произвольные программы стали чуть короче, связок в них должно быть определённое количество — семь, все поддержки тоже регламентированы. С одной стороны, всё вроде бы стало более чётко, но пока сложно отделаться от ощущения, что в творческом плане всем тренерам сильно подрезали крылья. На первый план выходят физическая сила и выносливость», — приводит слова Данченко RT.
- 22 апреля 2023
-
19:45
-
18:56
-
18:37
-
18:29
-
16:00
-
15:18
-
14:23
-
14:05
-
12:50
-
12:35
-
10:58
-
09:00
-
01:11
-
01:07
- 21 апреля 2023
-
23:32
-
22:55
-
22:06
-
21:06
-
20:55
-
20:32
-
20:15
-
19:45
-
19:25
-
19:10
-
18:52
-
18:14
-
18:06
-
17:53
-
17:35
-
17:18
-
16:41
-
14:39
-
13:40
-
12:57
-
11:57