Шипов — о переходе Сараны: теперь сборная Сербии будет одной из сильнейших команд

Российский шахматист, гроссмейстер и тренер по шахматам Сергей Шипов прокомментировал переход шахматистов Алексея Сараны и Александра Предке из состава сборной России в сборную Сербии.

«Теперь два россиянина будут возглавлять сербскую команду, будем считать это гуманитарной помощью братской стране. В Сербии теперь получается очень хорошая команда, там есть свои сильные шахматисты, и к ним пришли такие «бизоны», будем за них болеть. К этому всё шло, Алексей последний год жил в Сербии, но мы теперь будем воспитывать новых талантов, которые потом вольются в сборную России.

Конечно, на европейской арене теперь сборная Сербии будет одной из сильнейших команд и поборется за самые высокие места. Если говорить о мировых соревнованиях, то в борьбе против таких монстров, как команды России, Китая, США, Индии и Узбекистана, сербы явно не будут фаворитами», — приводит слова Шипова ТАСС.

Напомним, Алексей Сарана — последний чемпион Европы по шахматам из России, так как с 1 мая Федерация шахмат России официально переходит в Азию: спортсмен выступил на ЧЕ-2023 под нейтральным флагом. О смене Сараной и его коллегой по сборной Предке спортивного гражданства ФИДЕ объявила в пятницу, 21 апреля.