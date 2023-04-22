Губерниев объяснил, почему у российских спортсменов мало шансов поехать на Олимпиаду

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему считает, что у российских спортсменов мало шансов поехать на Олимпийские игры.

«Продолжая возражать Елене Вяльбе, скажу, что ехать на Олимпиаду надо в любом статусе, но у меня есть ощущение, что мы уже пропустим не две, как я раньше говорил, а четыре Олимпиады, и от этой мысли мне становится не по себе. У нас почти 90 процентов спортсменов связаны с силовыми структурами, поэтому их шансы поехать на ближайшие Олимпиады близки к нулю.

Юрий Каминский сказал, что неучастие в Олимпиаде сильным ударом не будет? Он соломку подстилает. Безусловно, это будет ударом. Вопрос в том, что мы все привыкаем к новой реальности. Конечно, я скучаю по Кубку мира, но я не тоскую. У меня много проектов, мне скучать и тосковать некогда. Что касается спортсменов: если они не поедут на Олимпиаду, то для кого-то это будет катастрофой. Потому что это самое приятное, важное и нужное, что может быть в жизни спортсмена. Люди ради этого проживают свою жизнь. Многие с удовольствием годы жизни отдали бы в прямом смысле для того, чтобы поехать на Олимпийские игры.

Но самое главное, почему я не согласен с Каминским: если мы не поедем на Олимпиаду, то дети и молодёжь будут терять ориентиры. Ориентир на Олимпиаду и чемпионат мира – это то, что приводит в секции от фигурного катания до любого летнего вида спорта огромное количество людей. Будет очень плохая история, если мы не поедем на Олимпиаду», — приводит слова Губерниева Metaratings.