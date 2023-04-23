Нидерландка Хассан выиграла Лондонский марафон и установила историческое достижение

Нидерландская легкоатлетка Сифан Хассан одержала победу в Лондонском марафоне 2023 года, который прошёл сегодня, 23 апреля. Спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 18 минут и 33 секунды.

Этот марафон стал дебютным для 30-летней двукратной олимпийской чемпионки. Примечательно, что Хассан сбилась с темпа и схватилась за бедро на отметке в 15 миль. Тем не менее спортсменка продолжила забег и вырвалась в лидеры за три мили до конца марафона. Хассан стала первой спортсменкой из Нидерландов, выигравшей крупный мировой марафон.

Победу в мужском забеге одержал кеннийский легкоатлет Келвин Киптум. Он пробежал дистанцию за 2 часа 1 минуту и 27 секунд, показав второй результат в истории. Мировой рекорд принадлежит его соотечественнику Элиуду Кипчоге.