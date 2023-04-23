Мусэрский с клубом не смог завоевать третье подряд золото чемпионата Японии

Клуб «Нагоя Вульфдогс» обыграл «Сантори Санбёрдс» в финале чемпионата Японии (3:0) и стал обладателем золотых медалей.
Напомним, за «Санбёрдс» выступает российский блокирующий Дмитрий Мусэрский, который в этом матче стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 22 очка. Вместе с «Сантори» Мусэрский становился чемпионом в двух предыдущих сезонах.
В составе победителей лучшим стал польский нападающий Бартош Курек, записавший на свой счёт 32 очка.
Мусэрский выступает за «Сантори Санбёрдс» с 2018 года. Он является победителем Кубка мира, Олимпийских игр, чемпионата Европы, Лиги наций и Мировой лиги.
Напомним, Мусэрский был дисквалифицирован с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года из-за проваленного допинг-теста, который он сдал в 2013 году. Мусэрский не вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. Причиной назывался рецидив травмы локтя.
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