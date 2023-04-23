«Енисей-СТМ» разгромил клуб «Динамо Москва» в 12-м туре Премьер-лиги России по регби

Российский регбийный клуб из Красноярска «Енисей-СТМ» одержал уверенную победу над клубом «Динамо Москва» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги по регби. Встреча прошла в воскресенье, 23 апреля, и завершилась со счётом 59:5 (28:5, 31:0).
Начиная с 1 августа 2021 года «Енисей-СТМ» выигрывает во встречах с московским «Динамо». Также команда из Красноярска одержала победы в последних восьми матчах. На счету «Динамо Москва» шесть поражений и две победы в последних восьми играх.
«Енисей-СТМ» занимает уверенное первое место в Премьер-лиге России по регби. В активе команды 47 очков. Её ближайшим преследователем является «Стрела» из Казани (41 очко).
«Динамо Москва» находится на восьмой из десяти строчек турнирной таблицы. У команды 15 очков — столько же, сколько у новокузнецкого «Металлурга».
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