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«Белогорье» обыграло в 4-м матче АСК и выиграло серию за 5–8-е места мужской Суперлиги

Нижегородский АСК уступил «Белогорью» в четвёртом матче полуфинальной серии за 5–8-е места в мужской волейбольной Суперлиге. Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счётом 3:1 (17:25, 25:21, 26:24, 26:24).

Таким образом, команда из Белгорода выиграла серию (3-1) и за пятое место по итогам сезона поборется с победителем противостояния «Динамо» (Ленинградская область) — «Факел» (Новый Уренгой). На данный момент счёт в серии между этими командами 2-1 в пользу «Факела».

Напомним, в четвертьфинальной серии «Белогорье» уступило «Локомотиву» — 1-2, а АСК потерпел поражение от «Зенита-Казань» — 0-2.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. Полуфинал за 5–8-е места. Четвёртый матч

АСК (Нижний Новгород) – «Белогорье» (Белгород) – 1:3 (25:17, 21:25, 24:26, 24:26).

Счёт в серии – 1-3.