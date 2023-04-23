Серебряный призёр Олимпийских игр россиянка Пракатень перешла в сборную Узбекистана

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в соревнованиях по академической гребле среди одиночек россиянка Анна Пракатень сменила спортивное гражданство. Теперь спортсменка будет представлять на международных соревнованиях сборную Узбекистана. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

«Аня Пракатень намерена выступать за сборную Узбекистана. Конечно, её уход для нашей команды является серьёзной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно.

В зимне-весенний период Аня часть тренировалась самостоятельно, часть — со сборной командой. Потом у неё были мысли вообще закончить карьеру, но после она решила представлять Узбекистан, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях. Узбекистанская федерация, с которой мы ещё в прошлом году плотно контактировали, ранее заявляла, что готова принять у себя российских спортсменов, которые готовы сменить гражданство ради получения возможности выступать за рубежом. Хотя тогда мы сказали своим коллегам, что не будем согласовывать переходы.

Я думаю, что в международную федерацию уже обращались и этот вопрос был рассмотрен. Если международная федерация утвердит переход, то смысла препятствовать выступлению спортсменки за Узбекистан не будет никакого. Существует карантин в 24 месяца, но исполком Международной федерации гребного спорта может его уменьшить в силу обстоятельств, в которых находятся сейчас российские спортсмены, поэтому нельзя исключать, что Пракатень сможет выступить за Узбекистан на Олимпиаде в Париже», — приводит слова Свирина ТАСС.