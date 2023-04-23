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Сборная России по пляжному футболу выиграла серебряные медали на InterCup 2023

Сборная России по пляжному футболу выиграла серебряные медали на InterCup 2023
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Сборная России по пляжному футболу проиграла санкт-петербургскому «Кристаллу» (3:6) в финале международного турнира InterCup 2023, который прошёл в Санкт-Петербурге.

Голами в команде Михаила Лихачёва отметились Андрей Котенев, Максим Аркан и Фёдор Земсков. У победителей по дублю оформили Артур Папоротный и Владислав Жариков, еще по мячу забили Остап Фёдоров и Игорь Бриштель.

Это первая в истории «Кристалла» победа над основной сборной России в рамках данного турнира.

Напомним, в полуфинале национальная сборная обыграла ЦСКА – 4:0.

Всего в турнире приняли участие восемь команд.

Напомним, российские пляжники, как и большинство других спортсменов из нашей страны, отстранены от участия в международных соревнованиях из-за военных действий на Украине.

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