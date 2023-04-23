Сборная России по пляжному футболу выиграла серебряные медали на InterCup 2023

Сборная России по пляжному футболу проиграла санкт-петербургскому «Кристаллу» (3:6) в финале международного турнира InterCup 2023, который прошёл в Санкт-Петербурге.
Голами в команде Михаила Лихачёва отметились Андрей Котенев, Максим Аркан и Фёдор Земсков. У победителей по дублю оформили Артур Папоротный и Владислав Жариков, еще по мячу забили Остап Фёдоров и Игорь Бриштель.
Это первая в истории «Кристалла» победа над основной сборной России в рамках данного турнира.
Напомним, в полуфинале национальная сборная обыграла ЦСКА – 4:0.
Всего в турнире приняли участие восемь команд.
Напомним, российские пляжники, как и большинство других спортсменов из нашей страны, отстранены от участия в международных соревнованиях из-за военных действий на Украине.
- 23 апреля 2023
-
22:00
-
21:33
-
21:19
-
21:08
-
21:00
-
20:02
-
19:36
-
19:33
-
19:10
-
18:44
-
17:48
-
16:22
-
15:42
-
15:42
-
15:37
-
15:30
-
15:09
-
14:25
-
12:47
-
11:42
-
09:57
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
00:43
-
00:38
-
00:22
-
00:18
- 22 апреля 2023
-
23:17
-
22:59
-
22:56
-
20:21
-
19:45
-
18:56